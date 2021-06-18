ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Арабские страны 18 июня 2021 00:21 (UTC+04:00)
ВВС Израиля нанесли удары по сектору Газа

Израильские ВВС нанесли удары по позициям палестинских группировок в секторе Газа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила местная радиостанция Dunya Al Watan.

По ее данным, налетам подверглись расположения так называемых фракций сопротивления в городе Бейт-Лахия на севере прибрежного анклава. О последствиях бомбардировок не сообщается.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.

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