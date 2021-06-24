В Египет доставили первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российского препарата против коронавируса "Спутник V" доставлена в Египет. Об этом сообщило в четверг местное Управлением по унифицированным закупкам, медицинскому снабжению и управлению медицинскими технологиями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках прилагаемых государством усилий по приобретению специализированных вакцин против коронавируса управление получило партию <...> российского препарата "Спутник V". Вакцина была доставлена в Международный аэропорт Каира в количестве, обговоренном в контракте. В ближайшее время поступит еще одна партия препарата", - указано в заявлении ведомства, опубликованном на его странице в Facebook.

В мае власти Египта информировали о заключении с Россией соглашения о поставках до конца года 20 млн доз "Спутника V". Помимо этого, 22 апреля Российский фонд прямых инвестиций и египетская компания Minapharm договорились о производстве в год свыше 40 млн доз данного препарата.

Программа вакцинации началась в Египте в начале января, в первую очередь она коснулась медицинских работников и пожилых людей. С марта в арабской республике начали делать прививки от коронавируса всем. В настоящее время в стране доступны вакцины китайских корпораций Sinopharm и Sinovac, а также британско-шведской компании AstraZeneca.

В Египте с населением более 100 млн человек с начала пандемии зарегистрирован 278 761 случай вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, 207 411 пациентов уже выздоровели. От последствий заражения умерли 15 967 человек.