Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан

Власти Саудовской Аравии приняли решение ограничить поездки своих подданных и резидентов в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан, а также временно запретить въезд в королевство из этих стран.

Соответствующее распоряжение МВД, вызванное распространением штамма коронавируса, опубликовано в субботу Саудовским агентством печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запрет на путешествия по указанным направлениям вступает в силу 4 июля. Согласно распоряжению, все возвращающиеся из этих четырех стран подданные и резиденты, не успевшие пересечь границу до 23:00 воскресенья, будут обязаны пройти карантин.