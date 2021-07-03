Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан
Власти Саудовской Аравии приняли решение ограничить поездки своих подданных и резидентов в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан, а также временно запретить въезд в королевство из этих стран.
Соответствующее распоряжение МВД, вызванное распространением штамма коронавируса, опубликовано в субботу Саудовским агентством печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Запрет на путешествия по указанным направлениям вступает в силу 4 июля. Согласно распоряжению, все возвращающиеся из этих четырех стран подданные и резиденты, не успевшие пересечь границу до 23:00 воскресенья, будут обязаны пройти карантин.
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