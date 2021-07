Суд в Египте перенес на неделю заседание по делу контейнеровоза Ever Given

Суд в Египте в третий раз перенес слушания по делу о выплате компенсации Суэцкому каналу компанией - владельцем контейнеровоза Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через главную водную артерию страны. Как сообщил в воскресенье местный информационный портал Al Youm As Sabi, заседание отложено до 11 июля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Суд Исмаилии по экономическим и хозяйственным вопросам предоставил возможность обеим сторонам обсудить все оставшиеся спорные моменты и прийти к окончательному примирению после того, как они стали близки к подписанию финального соглашения. Как ожидается, итоговый документ будет подписан уже в ближайшие дни.