При обстреле иракской военной базы Айн-эль-Асад никто не пострадал

Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто сообщил, что при ракетном обстреле военной базы Айн-эль-Асад в Ираке никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Около 14:45 по местному времени база ВВС Айн-эль-Асад подверглась обстрелу тремя ракетами. Ракеты упали на территории базы, - написал он в понедельник на своей странице в Twitter. - Пострадавших нет, ущерб оценивается".

США 27 июня подвергли бомбардировке пограничные районы Ирака и Сирии. Как информировал тогда телеканал Al Arabiya, жертвами авиаударов стали семь бойцов отрядов иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Помимо этого, по данным сирийского информационного агентства SANA, в результате одного из ударов американских ВВС погиб ребенок, еще три человека получили ранения.

Ополченцы в распространенном заявлении признали гибель четырех своих бойцов, а также причинение ущерба нескольким беспилотным летательным аппаратам и складам с тяжелым вооружением.