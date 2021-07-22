Не менее 17 человек утонули при крушении судна у берегов Туниса
По меньшей мере 17 человек погибли при крушении судна у берегов Туниса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное представительство Красного Креста.
По его данным, находившиеся на борту мигранты пытались пересечь Средиземное море, чтобы попасть в Италию из Ливии. Как отмечается, все погибшие - граждане Бангладеш. При этом береговой охране удалось спасти 380 человек.
Как отмечает Reuters, судно направлялось из ливийского портового города Зуара (северо-запад страны). На его борту находились мигранты из Сирии, Египта, Судана, Эритреи, Мали и Бангладеш.
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