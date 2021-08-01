Иордания временно закрыла границу с Сирией
Власти Иордании приняли решение временно закрыть границу с Сирией из-за обострения обстановки в городе Дераа, расположенном в 110 км от Дамаска. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в МВД королевства.
"Контрольно-пропускной пункт "Насиб - Джабер" будет временно закрыт для движения транспорта из-за событий, затрагивающих безопасность на сирийской стороне границы", - указал он.
По сведениям источника, КПП "возобновит свою работу, как только будут обеспечены подходящие условия".
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