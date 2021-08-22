Ливийская армия предотвратила теракт на востоке страны

Ливийская национальная армия (ЛНА) предотвратила теракт с использованием заминированного автомобиля на востоке страны. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Al Marsad, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, смертник на начиненной взрывчаткой машине пытался атаковать армейский блокпост на въезде в город-оазис Зилля, расположенный в 300 км юго-восточнее Сирта. Охранявшие КПП военнослужащие из 128-й пехотной бригады вовремя заметили подозрительный транспорт и открыли огонь на поражение.

Находившийся за рулем автомобиля террорист получил ранения и был схвачен солдатами еще живым. Позднее его доставили в близлежащий госпиталь, где он скончался от кровопотери.

Перед смертью боевик успел признаться, что является суданцем по национальности. Он стал единственной жертвой этой неудавшейся атаки, никто больше не пострадал.