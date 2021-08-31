Саудовские силы ПВО перехватили заминированный беспилотник у аэропорта города Абха

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили и уничтожили начиненный взрывчаткой беспилотник в районе одного из международных аэропортов на юге королевства. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Заминированный дрон, запущенный мятежниками из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы), был сбит вблизи воздушной гавани города Абха, где также находится база королевских ВВС. Как отметили в альянсе, в результате перехвата фрагменты летательного аппарата упали рядом с аэропортом, однако разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано.

"Попытка хуситов преднамеренно атаковать аэропорт Абха является военным преступлением", - заметили в связи с произошедшим в коалиции. Ранее она информировала, что за понедельник зенитные системы Саудовской Аравии дважды перехватывали баллистические ракеты хуситов.