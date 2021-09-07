ОАЭ и РФ решают вопрос об увеличении числа прямых рейсов между странами

Вопрос об увеличении количества прямых рейсов между ОАЭ и Россией может быть решен в скором времени, Москва и Абу-Даби непрерывно работают над этим. Об этом заявил ТАСС посол ОАЭ в Москве Мухаммед Ахмед аль-Джабер, передает Trend.

Он отметил, что для ОАЭ увеличение прямых рейсов с Россией является приоритетной задачей. "По этому вопросу министерства воздушного транспорта двух стран, а также профильные ведомства постоянно ведут переговоры, консультации. Конечно, количество сегодняшних прямых рейсов не удовлетворяет существующий спрос, ввиду увеличивающегося количества россиян, желающих посетить ОАЭ, а также и граждан ОАЭ, которые хотят приехать в Россию. Думаю, что в скором времени этот вопрос будет решен", - сказал дипломат.

По его словам, необходимость увеличения числа рейсов в скорейшие сроки также обусловлена приближением даты проведения выставки "Экспо-2020", которая начнет свою работу 1 октября.

Посол указал на увеличение количества туристов из ОАЭ, посетивших Россию в этом году. "В первом квартале этого года Россию посетили 1 031 граждан ОАЭ. Стоит отметить, что сейчас их намного больше, - сказал он. - Граждане ОАЭ любят посещать Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Грозный".

Он указал, что в этом году 19 студентов из ОАЭ будут учиться в российских университетах. "В настоящее время еще ряд абитуриентов из ОАЭ сдают вступительные экзамены в российские вузы", - заключил дипломат.

"Экспо-2020" из-за пандемии COVID-19 была перенесена и пройдет в Дубае с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Это первая всемирная выставка, которая пройдет на Ближнем Востоке. "Экспо-2025" готовится принять Осака. В конце апреля Россия первой из стран подала заявку на проведение "Экспо-2030". В случае победы всемирная выставка пройдет в Москве.