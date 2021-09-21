Арабская коалиция уничтожила две заминированные лодки хуситов

В понедельник арабская коалиция подтвердила, что уничтожила две заминированные лодки ополченцев-хуситов у порта Салиф и предотвратила неминуемую атаку. Об этом пишет Arab News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Коалиция осудила продолжающиеся угрозы хуситов судоходству в проливе Баб аль-Мандеб и южной части Красного моря. Она также подвергла критике продолжающееся нарушение хуситскими ополченцами Стокгольмского соглашения, когда они начали свои операции из Ходейды.

Нарушения международного права хуситскими ополченцами и их нападения на мирных жителей очень серьезны, отметили в Коалиции, пообещав решительно отреагировать на угрозы, чтобы защитить гражданских лиц и гражданские объекты от враждебных нападений.