Арабская коалиция уничтожила две заминированные лодки хуситов
В понедельник арабская коалиция подтвердила, что уничтожила две заминированные лодки ополченцев-хуситов у порта Салиф и предотвратила неминуемую атаку. Об этом пишет Arab News, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Коалиция осудила продолжающиеся угрозы хуситов судоходству в проливе Баб аль-Мандеб и южной части Красного моря. Она также подвергла критике продолжающееся нарушение хуситскими ополченцами Стокгольмского соглашения, когда они начали свои операции из Ходейды.
Нарушения международного права хуситскими ополченцами и их нападения на мирных жителей очень серьезны, отметили в Коалиции, пообещав решительно отреагировать на угрозы, чтобы защитить гражданских лиц и гражданские объекты от враждебных нападений.
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