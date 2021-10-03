В Омане из-за надвигающегося циклона могут эвакуировать жителей столицы
С призывом эвакуировать население столицы Омана Маскат и расположенной рядом провинции Эз-Захира выступил из-за приближения циклона «Шахин» Центр по чрезвычайным ситуациям страны 3 октября, передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.ru.
Информационное агентство Омана сообщило, что эпицентр циклона на текущий момент находится в 60 км от провинции Маскат. В столичном аэропорте отменены все рейсы.
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