В Омане из-за надвигающегося циклона могут эвакуировать жителей столицы

С призывом эвакуировать население столицы Омана Маскат и расположенной рядом провинции Эз-Захира выступил из-за приближения циклона «Шахин» Центр по чрезвычайным ситуациям страны 3 октября, передает Trend со ссылкой на Rossaprimavera.ru.

Информационное агентство Омана сообщило, что эпицентр циклона на текущий момент находится в 60 км от провинции Маскат. В столичном аэропорте отменены все рейсы.