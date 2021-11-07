Премьер Ирака сообщил, что не пострадал в результате атаки БПЛА его резиденции в Багдаде
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми сообщил, что не пострадал в результате атаки заминированным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) его резиденции в Багдаде, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я в порядке, слава богу, среди моего народа, и я призываю всех к спокойствию и сдержанности во имя Ирака", - написал он в воскресенье в своем Twitter.
Ранее о нападении на резиденцию премьера сообщил телеканал Al Arabiya. Силы безопасности Ирака подтвердили эту информацию, отметив в своем заявлении, что "покушение на аль-Казыми с помощью заминированного беспилотника, который поразил его резиденцию в "зеленой зоне" в Багдаде, провалилось, премьер не пострадал".
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