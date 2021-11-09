Saudi Aramco прогнозирует рост спроса на нефть в 2022 году

Мировой спрос на нефть в 2022 году будет выше отметки в 100 миллионов баррелей в сутки. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполнительный директор компании Saudi Aramco Амин ан-Насер.

"Спрос на нефть превысит уровень 100 миллионов баррелей в день в следующем году", — цитирует телеканал al-Arabiya ан-Насера.

Согласно подсчетам Международного энергетического агентства (МЭА), в прошлом году мировой спрос на нефть составил 91 миллион баррелей в сутки, что на 8,7 миллиона меньше, чем было в 2019 году. Последний прогноз МЭА по показателю на 2021 год — 96,3 миллиона баррелей в сутки.