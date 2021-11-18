Аравийская коалиция перехватила заминированный беспилотник йеменских мятежников

Расчеты противовоздушной обороны коалиции под командованием Саудовской Аравии перехватили и уничтожили заминированный беспилотный летательный аппарат (БПЛА), запущенный йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах". Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, мишенью беспилотника был международный аэропорт города Абха, расположенного на юге королевства. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире.