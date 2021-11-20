Хуситы заявили об обстрелах Саудовской Аравии беспилотниками, включая объекты Saudi Aramco

Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) заявило в субботу о проведении массированных обстрелов заминированными беспилотниками территории Саудовской Аравии, в том числе объектов саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом, как передает телеканал Almasirah, сообщил официальный представитель ВС мятежников бригадный генерал Яхья Сариа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, эти удары стали восьмой по счету "операцией сдерживания и баланса" в ответ на "эскалацию агрессии и продолжение преступлений блокады" Йемена. Как утверждается, всего в этой операции было задействовано 14 начиненных взрывчаткой дронов, целями которых были военные объекты, аэропорты и предприятия Saudi Aramco в Эр-Рияде, Джидде, Абхе, Джизане и Наджране.

Власти королевства, а также возглавляемая им аравийская коалиция, пока никак не комментируют эту информацию.