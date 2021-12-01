Суд восстановил премьера Ливии в качества кандидата на выборах

Апелляционный суд Триполи отклонил в среду иски, подданные против выдвинутого в президенты премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы. Об этом сообщает информационный портал Al Marsad, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, инстанция постановила восстановить политику статус кандидата в президенты на предстоящих выборах.