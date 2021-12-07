Фрагменты сбитой над Эр-Риядом ракеты упали на жилые кварталы

Часть фрагментов сбитой в понедельник над Эр-Риядом баллистической ракеты упала на жилые кварталы, не причинив вреда. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Операция по перехвату баллистической ракеты над Эр-Риядом привела к разлету осколков, - указано в заявлении Минобороны королевства. - Некоторые ее фрагменты упали на ряд жилых кварталов Эр-Рияда, не причинив никакого ущерба".

В ведомстве также пообещали принять все "необходимые сдерживающие меры в соответствии с международным гуманитарным правом" с целью защиты саудовской территории и гражданских лиц.

В понедельник системы ПВО Саудовской Аравии сбили ракету, запущенную в сторону Эр-Рияда хуситами из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах". В ответ на это возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция в очередной раз сообщила о начале "крупномасштабной операции" против мятежников, пообещав жестко ответить на исходящую от них угрозу мирным жителям "в рамках международного гуманитарного права".