ExxonMobil претендует на долю в нефтяном месторождении в Ираке

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil и нефтесервисная компания Halliburton Inc. ведут переговоры с иракскими властями о приобретении доли в нефтяном месторождении "Западная Курна — 1". Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщило агентство Блумберг со ссылкой на министра нефти Ирака Ихсана Абд аль-Джаббара.

"Halliburton Co. и Exxon Mobil Corp. ведут переговоры по поводу доли в месторождении "Западная Курна 1" на юге Ирака", — приводит агентство слова министра нефти страны.

При этом, по его словам, Ирак больше склоняется к предложению Halliburton.

ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире.

Halliburton Inc. была основана в 1919 году. Компания производит оборудование для бурения скважин, обслуживает трубопроводы и резервуарные парки, разрабатывает информационно-технологические решения для отрасли. Корпорация представлена в 80 странах, число сотрудников превышает 60 тысяч человек. Штаб-квартира находится в Хьюстоне (штат Техас, США).