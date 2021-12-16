Вооруженная группировка блокировала офис премьера Ливии в Триполи

Одна из действующих в Ливии вооруженных группировок блокировала в ночь на четверг штаб-квартиру премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает телеканал Al Hadath.

По его информации, за происходящим в столице стоит милиция из города Мисурата (200 км к востоку от столицы), которой командует экс-депутат Всеобщего национального конгресса (бывший временный парламент) Салах Бади, уже заявивший, что в стране "не будет никаких президентских выборов" (намечены на 24 декабря) и пообещавший также "закрыть все государственные учреждения Триполи".

Сообщается, что глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи ранее обратился с призывом к "вооруженным силам" обеспечить защиту его дома. Согласно ряду источников, он и другие члены совета уже перевезены в безопасное место.

Обстановка в городе остается напряженной, в значительной части столицы отмечались перебои с подачей электричества. Поступают данные о том, что все вооруженные формирования западного региона, главным образом вокруг Триполи, приведены в состояние повышенной готовности. К окраинам Триполи стягиваются бойцы различных группировок с боевой техникой.