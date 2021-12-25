Два человека в Саудовской Аравии стали жертвами обстрела йеменских хуситов

Подданный Саудовской Аравии и гражданин Йемена погибли в результате обстрела йеменскими хуситами саудовского города Джизан, сообщили саудовские государственные СМИ со ссылками на данные арабской коалиции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Еще семь жителей Джизана получили ранения, были повреждены 12 автомобилей и некоторые постройки.

Руководимая Эр-Риядом арабская коалиция предупредила, что готовится к масштабной военной операции "в рамках гуманитарного права".

Контролируемые хуситами йеменские СМИ сообщили, что авиация коалиции нанесла удар по провинции Йемена Эль-Махвит, в результате погибли женщина и ребенок.