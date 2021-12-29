Банк БРИКС одобрил принятие Египта в состав финансового учреждения

Созданный странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Новый банк развития (НБР) одобрил включение в состав финансового учреждения еще одного нового члена, которым станет Египет. Об этом говорится в сообщении его пресс-службы, опубликованном в среду на сайте банка, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы рады приветствовать Египет в семье НБР. Египет является одной из самых быстроразвивающихся стран мира, крупной экономикой на Африканском континенте и в регионе Ближнего Востока, а также ключевым игроком в финансовых институтах развития. Мы с нетерпением ожидаем поддержки его инвестиционных потребностей в инфраструктуре и устойчивом развитии", - приводится в сообщении заявление президента банка Маркуса Троихо.

Совет управляющих НБР уполномочил банк провести официальные переговоры с потенциальными новыми странами-членами в конце 2020 года. В результате в сентябре 2021 года НБР одобрил расширение финансового учреждения за счет ОАЭ, Уругвая и Бангладеш, которые стали первыми новыми странами - членами банка.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. Банком ранее были получены международные кредитные рейтинги на уровне "АА+" от Fitch Ratings и S&P Global Ratings, позволяющие эффективно привлекать долгосрочное фондирование на международных и локальных рынках капитала.

За все время работы банка им было одобрено в общей сложности порядка 80 проектов в странах-членах с общим портфелем кредитов в размере $30 млрд, касающихся поддержки таких направлений, как транспорт, водоснабжение, чистая энергетика, цифровая и социальная инфраструктура, а также городское строительство.