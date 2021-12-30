На севере Ливана загорелся нефтепровод

Арабские страны 30 декабря 2021 01:03 (UTC+04:00)
На севере Ливана загорелся нефтепровод

Пожар возник в среду на нефтепроводе в районе Аккар, расположенном на севере Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, возгорание произошло неподалеку от жилых домов. Местные жители обратились за помощью к спасателям.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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