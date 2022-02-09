Мощный взрыв прогремел в столице ОАЭ

Мощный взрыв прогремел в столице Объединённых Арабских Эмиратов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

В городе началась паника на фоне недавних попыток хуситов разгромить Бурдж Халифу — ранее они выпустили несколько ракет по Абу-Даби, которые были успешно перехвачены. И вот сейчас многие подумали о теракте.

Взрыв произошел в одной из жилых высоток, начался пожар. По сообщениям местных властей, сдетонировал газовый баллон. Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным нашего посольства, россияне не пострадали.