Мощный взрыв прогремел в столице ОАЭ
Мощный взрыв прогремел в столице Объединённых Арабских Эмиратов, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.
В городе началась паника на фоне недавних попыток хуситов разгромить Бурдж Халифу — ранее они выпустили несколько ракет по Абу-Даби, которые были успешно перехвачены. И вот сейчас многие подумали о теракте.
Взрыв произошел в одной из жилых высоток, начался пожар. По сообщениям местных властей, сдетонировал газовый баллон. Сейчас на месте работают экстренные службы. По данным нашего посольства, россияне не пострадали.
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