Машина премьер-министра Ливии попала под обстрел в Триполи

Машина премьер-министра Ливии Абдель Хамида Дбейбы попала под обстрел в Триполи. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Jazeera со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Официальных заявлений по поводу случившегося пока нет. Ливийские СМИ также ничего не сообщают о происшествии, которое произошло буквально накануне запланированного на четверг в парламенте заседания по переизбранию премьера.