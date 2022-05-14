Новым президентом ОАЭ избрали принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна

Верховный федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило национальное информационное агентство WAM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что совет единогласно избрал наследного принца Абу-Даби президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Заседание совета возглавил вице-президент и премьер-министр, правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который временно исполняет обязанности главы государства.

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет после продолжительной болезни.