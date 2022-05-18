Марокко отменило требование о предъявлении ПЦР-теста для въезда на территорию страны

Правительство Марокко приняло решение отменить требование о предъявлении результата ПЦР-теста для въезда на территорию страны. Об этом говорится в обнародованном во вторник вечером коммюнике кабинета министров королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Данное решение властей принято "на основании правовых норм, касающихся управления режимом чрезвычайного санитарного положения, с учетом улучшения эпидемической ситуации в Марокко", отмечается в коммюнике.

Для въезда в Марокко до сих пор требовалось предъявить по прибытии отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный менее чем за 48 часов до посадки в самолет.