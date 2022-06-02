В Марокко подтвердили первый случай оспы обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован на территории Марокко. Об этом сообщил информационный портал "360" со ссылкой на министерство здравоохранения и социальной защиты королевства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, которыми располагает ведомство, инфекцию завезли в Марокко из-за рубежа. В настоящее время санитарные службы королевства занимаются установлением перечня лиц, контактировавших с зараженным человеком.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, интоксикацией и появлением кожной сыпи.