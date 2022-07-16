Саудовская Аравия и США подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве

В ходе визита президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена и Саудовскую Аравию стороны подписали 18 соглашений и меморандумов о сотрудничестве в ряде сфер. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает саудовское госагентство SPA.

«Министры энергетики, инвестиций, связи и здравоохранения Саудовской Аравии заключили 18 соглашений со своими американскими коллегами», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что соглашения заключены в сферах космоса, инвестиций, энергетики, коммуникаций и здравоохранения