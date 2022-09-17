Египет увеличит плату за проход судов по Суэцкому каналу на 15% с 2023 года

Египетские власти объявили об увеличении платы за проход судов всех видов по Суэцкому каналу на 15%, начиная с 2023 года. Об этом сообщил в субботу глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Плата за прохождение судов всех видов по Суэцкому каналу будет увеличена на 15%, сборы с сухогрузов и туристических судов - на 10%, начиная с января 2023 года", - говорится в решении Управления канала.

Как указал Рабиа, "власти страны стремятся реализовывать гибкую стратегию ценообразования за проход судов по Суэцкому каналу, которая отвечает интересам страны и клиентов, а также учитывает изменения в мировой экономике". Он пояснил, что при принятии этого решения Управление Суэкого канала исходило из того, что, например, "стоимость аренды танкеров увеличилась за текущий год на 88%, а судов, перевозящих сжиженный природный газ - на 11%".