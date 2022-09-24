Катар намерен увеличить производство СПГ до 126 млн тонн

Разработка южного участка Северного месторождения даст Катару возможность увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 126 млн тонн. Об этом в субботу сообщил государственный министр по вопросам энергетики эмирата Саад бен Шарида аль-Кааби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Разработка южного сектора Северного месторождения позволит увеличить производство СПГ с 110 млн тонн до 126 млн тонн в год", - отметил катарский госминистр, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он также сообщил, что эмират "заключил несколько контрактов на строительство 60 сверхмощных танкеров-газовозов, другие соглашения на аренду и эксплуатацию подобных судов".

Как передало катарское информационное агентство, госкомпания эмирата Qatar Energy определила французскую TotalEnergies в качестве своего основного партнера по разработке южной части Северного месторождения.

Крупнейшее нефтегазовое месторождение Северное - Южный Парс находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Катара (Северное) и Ирана (Южный Парс). Суммарные геологические запасы месторождения оцениваются в 51 трлн куб. м природного газа и 7,7 млрд куб. м конденсата, извлекаемые запасы - в 35,6 трлн куб. м природного газа и 3 млрд куб. м конденсата.