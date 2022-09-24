Глава Египта одобрил выдвижение кандидатуры страны на проведение Олимпиады 2036 года

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси одобрил предложение о выдвижении Арабской Республики Египет в качестве кандидатуры на проведение летних Олимпийских игр 2036 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу египетский министр по делам молодежи и спорта Ашраф Собхи, комментарий которого приводит информационный портал "Ахбар аль-Яум".

"Глава государства дал согласие на официальный запрос о предоставлении Египту права проведения Олимпиады в 2036 году", - отметил Собхи.

Это заявление прозвучало в ходе официального приема, устроенного египетскими властями по поводу визита в Каир президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Со своей стороны Бах указал, что "спортивная инфраструктура Египта позволяет провести Олимпийские игры 2036 года".

Летняя Олимпиада ранее не проводилась в Африке. Каир участвовал в борьбе за право проведения Олимпийских игр 2008 года и не вошел в список городов-финалистов, столицей Игр тогда был выбран Пекин.