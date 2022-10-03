В Ливане заявили, что не будут партнером Израиля в разработке шельфовых месторождений газа

Ливан в течение 48 часов передаст США письменный ответ на проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем. Об этом сообщил в понедельник в Twitter президент республики Мишель Аун, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, ответ ливанской стороны последует по итогам встречи между главой государства, спикером парламента Набихом Берри и исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати, которая состоится во дворце Баабда. "Никакого партнерства с Израилем в разработке шельфовых месторождений газа не будет", - подчеркнул Аун.

1 октября посол США в Ливане Дороти Ши вручила президенту республики письменный проект соглашения по демаркации морской границы с Израилем, который подготовил американский посредник на переговорах Эймос Хокстин.