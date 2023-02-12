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Число жертв землетрясения в Сирии достигло 8,5 тыс.

Арабские страны Материалы 12 февраля 2023 20:44 (UTC +04:00)
Число жертв землетрясения в Сирии достигло 8,5 тыс.

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Число погибших в результате землетрясения в Сирии достигло 8,5 тыс., при этом на контролируемой официальным Дамаском территории жертвами стихии стали около 4 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Пока трудно назвать точные цифры, так как они увеличиваются каждый день, и мы ждем точные данные с северо-запада. Однако, исходя из имеющейся у нас информации, на территории, контролируемой сирийским правительством, погибло около 4 тыс. человек, и еще 2,5 тыс. были ранены, а на северо-западе Сирии погибли 4,5 тыс. и 7,5 тыс. были ранены", - отметил Бреннан.

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