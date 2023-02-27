ОАЭ решили открыть первое в стране сборочное производство гражданских самолетов

Первый завод по производству гражданских воздушных судов откроется в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сначала на нем планируют производить до 15 самолетов в год. Об этом в понедельник сообщила газета Gulf News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение о создании такого предприятия на сумму $180 млн дубайская инвестиционная компания Markab Capital заключила с итальянской фирмой Super Jet International. По словам гендиректора Markab Capital Абдуллы аль-Кубайси, предусмотрено строительство "первого такого рода" завода в арабском мире, который на начальном этапе "сможет производить от 10 до 15 самолетов в год". При этом он не уточнил конкретное расположение будущего объекта.

В ОАЭ находятся два центра по производству компонентов для сборки самолетов. Один из них принадлежит аэрокосмической компании Strata, которая имеет многомиллиардные контракты с мировыми авиапроизводителями Boeing и Airbus. Другим объектом владеет фирма Sanad, предоставляющая услуги по финансированию, лизингу и техобслуживанию глобальным аэрокосмическому, энергетическому и промышленному секторам.