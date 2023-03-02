Saudi Aramco приобрела производителя моторных масел Valvoline

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco закрыла сделку на сумму $2,65 млрд по приобретению глобального бизнеса американского производителя моторных масел Valvoline - Valvoline Global Operations. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе саудовской компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Теперь Saudi Aramco будет принадлежать производство всей продукции под брендом Valvoline, однако американский производитель сохранит за собой розничный бизнес, указывается в сообщении. При этом штаб-квартира Valvoline останется в городе Лексингтон (штат Кентукки).

Это приобретение, подчеркивается в заявлении, "улучшит позиции Aramco как одного из ведущих мировых игроков на рынке смазочных материалов премиум-класса".

Компания Valvoline является одним из крупнейших мировых поставщиков и горюче-смазочных материалов. Сеть продаж материнской компании охватывает более 140 стран мира.