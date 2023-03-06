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Саудовская Аравия разместит в Центробанке Турции депозит в размере $5 млрд

Арабские страны Материалы 6 марта 2023 16:22 (UTC +04:00)
Саудовская Аравия разместит в Центробанке Турции депозит в размере $5 млрд

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Эр-Рияд и Анкара заключили соглашение, в соответствии с которым Саудовский фонд развития разместит в Центральном банке Турции депозит в размере $5 млрд. Об этом говорится в заявлении фонда, опубликованном на его сайте в понедельник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Подписи под документом поставили министр туризма Саудовской Аравии, председатель совета директоров фонда Ахмед аль-Хатыб и глава Центробанка Турции Шахап Кавджиоглу. Как отмечается в заявлении, Эр-Рияд заключил соглашение с турецким регулятором по инициативе короля Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда бен Сальмана.

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