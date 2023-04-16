В сирийской провинции Хама жертвами боевиков ИГ стали 32 человека

По меньшей мере 32 человека погибли в Сирии в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщила в воскресенье правительственная газета Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, жертвами террористов стали гражданские лица, занимавшиеся традиционным для сирийцев промыслом - сбором трюфелей. Инцидент произошел в восточной части района Саламия на востоке провинции Хама. По словам главврача местной больницы, в медучреждение на настоящий момент доставлены тела 26 грибников.