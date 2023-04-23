В Судане почти полностью отключился интернет

Только 2% от общего числа пользователей интернета в Судане сейчас имеют доступ к Сети. Об этом сообщила в воскресенье международная служба мониторинга интернета NetBlocks, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данные сети в режиме реального времени показывают почти полный сбой подключения к интернету в Судане, - говорится в сообщении в Telegram-канале сервиса. - При этом уровень подключения в стране сейчас составляет 2% от обычного".

Ранее сообщалось о сбоях в работе интернета в Судане из-за вооруженных столкновений.