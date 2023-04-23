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В Судане почти полностью отключился интернет

Арабские страны Материалы 23 апреля 2023 06:01 (UTC +04:00)
В Судане почти полностью отключился интернет

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Только 2% от общего числа пользователей интернета в Судане сейчас имеют доступ к Сети. Об этом сообщила в воскресенье международная служба мониторинга интернета NetBlocks, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Данные сети в режиме реального времени показывают почти полный сбой подключения к интернету в Судане, - говорится в сообщении в Telegram-канале сервиса. - При этом уровень подключения в стране сейчас составляет 2% от обычного".

Ранее сообщалось о сбоях в работе интернета в Судане из-за вооруженных столкновений.

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