МИД Египта подтвердил гибель своего дипломата в Судане

Министерство иностранных дел Египта в понедельник вечером сообщило о гибели сотрудника своей дипломатической миссии в Хартуме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook, погиб помощник атташе посольства по административным вопросам.

По информации МИД, дипломат был убит по пути "из своего дома к зданию посольства, куда он ехал для наблюдения за процедурами эвакуации египетских граждан в Судане".

В субботу посол Египта в Хартуме Хани Салах опроверг информацию армии Судана о гибели помощника военного атташе в результате обстрела его автомобиля. В Судане насчитывается свыше 10 тыс. египтян.