В Сирии произошло землетрясение магнитудой 4,6

Подземные толчки средней силы ощутили в понедельник жители провинций Хама и Хомс, расположенных в центральной части Сирии. Об этом сообщило агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, местные сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,6 в 80 км к востоку от города Хама - административного центра одноименной провинции - и к северо-западу от развалин древней Пальмира. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

В сводке Национального сейсмического центра отмечается, что колебания земной поверхности последовали одновременно с землетрясением в турецком Искендеруне, где была зафиксирована магнитуда 4,8. Подземные толчки почувствовали жители по меньшей мере 14 сирийских районов, они ощущались также в соседнем Ливане.

В воскресенье премьер-министр Сирии Хусейн Арнус в своем выступлении в Народном совете (парламенте) привел обновленные данные о последствиях землетрясения 6 февраля. Он сообщил, что в результате удара стихии пострадали 225 тыс. семей, погибли 1 414 человек, 2 367 получили ранения и травмы. Из-под завалов были спасены 1 553 жителей. Арнус указал, что "общее число пострадавших превысило 1 млн, а лишившиеся крова размещены в 32 центрах для временного проживания".

По сведениям премьера, после проведенной технической экспертизы было установлено, что свыше 9 тыс. из 216 тыс. зданий стали непригодными для проживания, подлежат сносу и демонтажу. Как отметил глава правительства, реконструкция поврежденных строений будет проводиться таким образом, чтобы сделать их более устойчивыми к колебаниям земной поверхности.