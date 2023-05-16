Саудовская Аравия может провести дополнительное размещение акций Saudi Aramco

Саудовская Аравия планирует осуществить дополнительное размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире Saudi Aramco. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Bloomberg подчеркивает, что стоимость дополнительного размещения акций Saudi Aramco на саудовской бирже может достигать многомиллиардных сумм и войти в число крупнейших размещений в мире за последние несколько лет. По данным агентства, продажа акций компании на бирже может произойти в этом году, однако вопрос о точной дате размещения пока не решен. Источники Bloomberg также подчеркивают, что нет окончательного решения и по объему размещения.

В 2019 году Saudi Aramco провела крупнейшее в мире IPO, в результате которого разместила около 2% акций и привлекла почти $30 млрд. Размещение состоялось на национальной бирже Tadawul. Средства от продажи поступили суверенный фонд Саудовской Аравии. Власти королевства заявляли ранее, что готовы продать на публичном рынке до 5% компании.