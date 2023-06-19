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Катар и ОАЭ решили восстановить дипотношения

Арабские страны Материалы 19 июня 2023 10:31 (UTC +04:00)
Катар и ОАЭ решили восстановить дипотношения

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Внешнеполитическое ведомство Катара объявило о восстановлении дипломатических отношений между с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Посольства и консульства двух стран начнут свою работу с понедельника, 19 июня. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальной странице МИД Катара в Twitter, сообщает Trend.

"Согласно соглашению и стремлению двух стран к укреплению двусторонних отношений, Катар и ОАЭ объявляют о возобновлении дипломатических отношений, а также о восстановлении работы посольства Катара в Абу-Даби, консульства в Дубае и посольства ОАЭ в Дохе с понедельника, 19 июня 2023 года", - говорится в заявлении.

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