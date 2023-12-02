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ОАЭ запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа

Арабские страны Материалы 2 декабря 2023 04:12 (UTC +04:00)
ОАЭ запросили заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили провести закрытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа 4 декабря.

Как передает Trend, об этом сказала постоянный представитель ОАЭ при ООН Лана Заки Нусейба.

"ОАЭ запросили проведение регулярных заседаний [СБ ООН], чтобы пролить свет на ситуацию и сосредоточить внимание Совета Безопасности на этом кризисе. Например, мы только что попросили провести в понедельник закрытые консультации по возобновлению военных действий в Совете Безопасности", - сказала она.

Она добавила, что ОАЭ обратились к заместителю генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло с просьбой провести брифинг для Совета Безопасности, учитывая ее недавнее возвращение из поездки в регион Ближнего Востока.

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