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Назначен временный премьер-министр переходного правительства Сирии

Арабские страны Материалы 10 декабря 2024 20:09 (UTC +04:00)

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Ramazan Abdullayev
Ramazan Abdullayev
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БАКУ /Trend/ - Временным премьер-министром переходного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, в своем выступлении по телевидению он заявил, что назначен исполняющим обязанности премьер-министра переходного правительства Сирии до 1 марта 2025 года.

Отметим, что Мухаммед аль-Башир родился в 1983 году в районе Джебель-аз-Завие сирийской провинции Идлиб. Он получил образование в Университете Халепа и Университете Идлиба. Аль-Башир исполняет обязанности премьер-министра правительства спасения Сирии с 13 января 2024 года.

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