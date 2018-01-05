Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму

5 января 2018 11:33 (UTC+04:00)

Беларусь окажет гуманитарную помощь Вьетнаму. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 29 декабря 2017 года №1045, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Решение об оказании гуманитарной помощи Вьетнаму принято в соответствии с Положением о порядке оказания Республикой Беларусь международной гуманитарной помощи. Постановлением утвержден объем передаваемых материальных ценностей в размере Br327 575,48 (продукты питания, палатки, передвижная дизельная электростанция и пр.)

Документом определено, что обеспечат доставку гуманитарной помощи во Вьетнам Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство транспорта и коммуникаций.

Министерству финансов поручено за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, выделить средства для возмещения организациям стоимости отпущенных материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Золотовалютные резервы Беларуси составили $7,3 млрд
Беларусь 11:02
Беларусь планирует в 2018 году экспортировать сельхозпродукции на $6 млрд
Беларусь 09:19
Белорусский экспорт за 10 месяцев 2017 года составил $23,7 млрд
Беларусь 4 января 14:22
Беларусь занимает 30-е место в рейтинге международной торговли Всемирного банка
Беларусь 4 января 13:39
В Беларуси разработали тест-систему для оценки приживления трансплантата
Беларусь 4 января 12:31
Беларусь и Россия планируют обсудить вопрос отмены роуминга
Беларусь 3 января 12:05
Лукашенко утвердил основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год
Беларусь 3 января 09:47
Минфин Беларуси начинает продажу валютных гособлигаций на $50 млн
Беларусь 3 января 09:43
В 2017 году на новых производствах Витебской области трудоустроились около 5,7 тыс человек
Беларусь 30 декабря 2017 14:58
Таможенный кодекс ЕАЭС ратифицирован всеми странами союза
Беларусь 30 декабря 2017 13:03
США заинтересованы в белорусских разработках в области приборостроения
Беларусь 29 декабря 2017 14:59
Лукашенко: в Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства
Беларусь 29 декабря 2017 13:36
В Витебской области определили основные сырьевые зоны АПК
Беларусь 29 декабря 2017 09:47
У Белорусской биржи появился официальный представитель в Азербайджане
Бизнес 28 декабря 2017 17:14
В Беларуси открыты два месторождения нефти
Беларусь 28 декабря 2017 14:41
2017 год был успешным для отношений Азербайджана и Беларуси - посол
Политика 28 декабря 2017 13:02
Беларусь с 1 января повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты
Беларусь 28 декабря 2017 12:44
SOCAR может открыть сеть АЗС в Беларуси
Энергетика 28 декабря 2017 12:20