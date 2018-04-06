Беларусь заключила контракты на поставку в Китай молочной продукции более чем на $100 млн, сообщил сегодня журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц, передает БЕЛТА.



"В текущем году нами заключены контракты на сумму более $100 млн - это по молочке. Сертифицированы для поставок два мясокомбината - "Велес-Мит" и Могилевский мясокомбинат. И уже в Китай поставлена первая партия мяса", - сообщил Леонид Заяц. В апреле Беларусь посетит группа специалистов главного государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину КНР для сертификации птицефабрик с целью поставок продукции на китайский рынок.



Входить на китайский рынок непросто, отметил министр. Чтобы скоординировать эту работу, Беларусь и Китай создают совместное предприятие в Шанхае, которое станет оператором поставок белорусской продукции на китайский рынок. "Будем пытаться отсюда из Беларуси через одного оператора поставлять молочную продукцию, в которой нуждается китайский потребитель, - сказал Леонид Заяц. - Работы там очень много, это интересное направление, кто быстрее туда попадет, тот и займет свои ниши на этом рынке. Китай потребляет миллионы тонн той продукции, которую мы умеем производить".



В Китае уже работают "Савушкин продукт", "Бабушкина крынка", другие предприятия, выходит на рынок по поставкам детского питания "Беллакт". Оператор сможет оказать им дополнительную поддержку. "Если "Савушкин продукт" нашел своих потребителей, свои рынки, пусть они работают. Мы мешать не будем, только дополнять, чтобы разнобоя не было среди предприятий. Чтобы мы держали цену, марку, удобно было работать китайскому потребителю, мы обозначаем одного поставщика, это ничему не мешает. Самое главное, чтобы предприятие получило валютную выручку", - добавил министр.

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