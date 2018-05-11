Беларусь в I квартале увеличила экспорт товаров и услуг

11 мая 2018 14:48 (UTC+04:00)

Беларусь в первом квартале 2018 года увеличила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,7% до почти $9,8 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг сложился в сумме $19,2 млрд, что на 25,5% больше, чем в январе-марте 2017 года. В том числе экспорт составил почти $9,8 млрд (рост на 25,7%), импорт - более $9,4 млрд (рост на 25,4%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $315,2 млн, увеличившись на 37,9%.

Внешнеторговый оборот товаров вырос на 26,3% до $16,1 млрд. Экспорт товаров увеличился на 26,9% до $7,8 млрд, импорт - на 25,7% до $8,3 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $527,5 млн (в первом квартале 2017-го оно также было отрицательным и составляло $476,5 млн).

Внешнеторговый оборот услуг отмечен на уровне $3 млрд (121,9% к январю-марту 2017 года). Экспорт услуг составил $1,9 млрд (121,4%), импорт - $1,1 млрд (122,8%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным на уровне $842,7 млн (на 19,5% увеличилось по сравнению с первым кварталом 2017 года).

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