В Беларуси предлагается отказаться от отсрочки по импортному НДС

2 августа 2018 14:39 (UTC+04:00)

В Беларуси предлагается с 2020 года отказаться от отсрочки вычета "ввозного" НДС по импорту. Об этом сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сегодня на заседании Республиканского клуба директоров, передает БЕЛТА.

"Сегодня на повестке дня вопрос по "ввозному" НДС - указом №99 предусмотрена 60-дневная отсрочка по вычету "ввозного" НДС по импортированным товарам. С 2019 года ограничение предлагается снизить до 30 дней и обеспечить его полную отмену с 1 января 2020 года", - рассказал Дмитрий Кийко.

Как отметила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, бизнес поддерживает предлагаемые изменения, это положительно повлияет на импортеров.

С 1 января 2017 года вычет НДС при ввозе приобретенных товаров в Беларусь с территории государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, осуществляется в том отчетном периоде, в котором истекло 60 календарных дней с даты их выпуска в соответствии с заявленной таможенной процедурой. До этого срок вычета составлял 90 дней.

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