Беларусь возобновила поставки цемента на экспорт

6 августа 2018 10:53 (UTC+04:00)

Беларусь возобновила поставки цемента на экспорт. Об этом сообщил 5 августа в эфире телеканала СТВ министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, сообщает БЕЛТА.

Проблемы с нехваткой цемента на внутреннем рынке в мае-июне были вызваны тем, что весь его объем был практически раскуплен, отметил министр. Импортеры начали завышать цену на внутреннем рынке, и рос потребительский спрос на товар белорусского производства, стоимость которого не менялась. Белорусские предприятия были вынуждены снизить объем поставок цемента на экспорт на 100 тыс. т, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка. "Сейчас мы начинаем возобновлять поставки на экспорт. Вопрос решен", - сказал он.

При этом Анатолий Черный добавил, что мощности белорусских предприятий достаточны для обеспечения потребления внутреннего рынка в двойном объеме.

Говоря об итогах полугодия, он отметил, что объем промышленного производства вырос на 5,8%, а экспорт продукции составляет 60% объема производства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минюст и агентства ООН в Беларуси будут сотрудничать в развитии медиации
Беларусь 4 августа 10:26
Экспорт хурмы в 2018 году обеспечит Азербайджану стабильный доход - ассоциация (Эксклюзив)
Бизнес 4 августа 07:52
Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместное учение
Беларусь 3 августа 14:55
БЖД развивает логистику экспорта белорусских товаров в Китай
Беларусь 3 августа 10:11
Экспорт хурмы и 2018 году обеспечит Азербайджану стабильный доход - ассоциация (Эксклюзив)
Бизнес 2 августа 19:00
В Беларуси предлагается отказаться от отсрочки по импортному НДС
Беларусь 2 августа 14:39
Лента новостей
Туркменистан ищет сервисных партнеров в газовой сфере
Тендеры 11:44
Иностранные инвестиции составляют треть вложений в развитие железных дорог Узбекистана
Бизнес 11:42
ОАЭ закупают в Туркменистане авиакеросин
Энергетика 11:39
Продолжается конкурс «Танковый биатлон-2018» (ВИДЕО)
Общество 11:36
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с крушением российского вертолёта
Туркменистан 11:34
Государственное казначейство Азербайджана создает резервную информационную систему
Тендеры 11:33
В Каире взорвался автомобиль
Арабские страны 11:33
«Азеркосмос» привлечет подрядчика
Тендеры 11:32
НПЗ им. Гейдара Алиева объявил тендер
Тендеры 11:32